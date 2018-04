İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

Göreve geldiği 3 yıldan beri, en zorlu sınavlardan geçen Türkiye'nin büyümesine paralel olarak Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı ve marka değerini yükselten İlker Aycı Sabah gazetesinden Sonat Bahar ve Meltem Fıratlı'ya krizlere rağmen 3 yılda THY'yi nasıl yukarılara taşıdıklarını anlattı.

50 bin kişinin çalıştığı THY'yi bir aile haline getirmeyi başaran ve o ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden İlker Aycı şu açıklamalarda bulundu:

- Görev sürenizin üçüncü yılını doldurdunuz. Bu üç yıl epey zorlu ve mücadele doluydu. 28 Haziran Havalimanı saldırısı, 15 Temmuz darbe girişimi... Bir yönetici için çok zor sınavlar değil mi bunlar?

- Krizlerle büyümüş bir neslin evladıyım. Hepimiz öyle değil miyiz? Babam orta düzey bürokrattı, İETT'de çalışıyordu. Ailecek İETT kampındaydık. 12 Eylül'de babamı gelip Avcılar'daki kamptan aldılar. Bir hafta babamdan haber alamadık. Hepimiz korku dolu günler geçirdik. Ben bu Türkiye'den geliyorum. Krizleri görerek ve onların içinden geçerek, bir şekilde hayatta kalarak bu günlere geldim. Şu an beklenmeyeni bekleme çağındayız. Eski bir sporcu olarak söylüyorum, sporcuların dünyasındaki gibi tavır alırsın. Rakibinle karşılaştığında rakibin ne kadar güçlü ve ne kadar istekli olursa olsun hiçbir zaman "Why me?" (Neden ben?) diye sormazsın. "Try me!" (Dene beni!) dersin. "Dene de gör bakalım"... Ekibinle birlikte o kararlılıkla, o inatla, o istekle, o toparlanma duygusuyla, o pozitiflikle işine sarılırsan, "Hadi arkadaşlar tutuyoruz işin ucundan" dediğinde onu yapacak insanlar etrafında oluyor.





GERİ DÖNÜŞLERİN KRALLARIYIZ

2016 saldırılarından sonra Türkiye'nin ve THY'nin nasıl toparlandığını, nasıl geri geldiğini bana çok sordular. Ben "We're the kings of the comebacks" (Geri dönüşlerin krallarıyız) diyorum. Adamlar şoke oluyor. Biz geri dönüşü biliriz. Düştüğümüz yerden kalkarız. Birinin bizim kolumuzdan tutup kaldırmasını beklemeyiz. Krizlerle karşılaşmak bu coğrafyada bir kader. Bir yandan bu coğrafyada bu kaderi yaşarken, bir yandan da krizle mücadele etmek ve krizi yönetme becerisi de bizim insanlarımızda, ülkemizde çok büyük bir özelliktir.

- THY'yi yönetmek zor mu? -

Türk Hava Yolları öyle bir şirket ki, öğrendikçe, kavradıkça, içselleştirdikçe içerdeki tüm değişik birimlere dokundukça, onların nasıl bir hayat düzeninde yaşadıklarını algıladıkça size kendini açan ve yönetmenize izin veren bir şirket.

THY TARİHİNİN EN YÜKSEK DOLULUK ORANINA ULAŞTI

THY ocak ve şubat aylarında tarihinin en yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Yolcu sayısını yaklaşık yüzde 31 arttırarak 10,8 milyona çıkardı. Kargo alanında ise yüzde 44 büyüme ile ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. Yıl sonunda yolcu sayısını 74 milyona, kapasitelerini yüzde 5-6 arttırarak 183 milyar AKK'ye (arz edilen koltuk / kilometre) çıkarmayı, doluluk oranını da yüzde 79-80 seviyelerinde tutmayı hedefliyor.





YENİ HAVALİMANINA TAŞINMA MALİYETİ: 650 MİLYON DOLAR

- Yeni havalimanına taşınma planının ayrıntıları nedir? Nasıl bir operasyon olacak?

- Tüm planlama ve stratejilerimiz hazır, 12 saatlik bir sürede yolcu taşımayı durduracağız ve operasyonlarımıza 2-3 günde tam kapasite ile devam edebileceğiz. İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki ilk uçuşlar 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:00'te Türk Hava Yolları uçuşları ile başlayacak. Atatürk Havalimanı'ndaki son uçuşlar bundan 12 saat önce yerel saat ile 02:00 itibarı ile sonlanmış olacak. 300'den fazla uçaktan oluşan filomuzdaki uçakların büyük bölümü, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak normal ticari sefer yaptıkları iç hat ve dış hat uçuş noktalarımızdan, dönüş seferlerini operasyonun başlayacağı 31 Ekim 14:00'ten itibaren İstanbul Yeni Havalimanı'na yapacaklar.

2023'TE UÇAK SAYIMIZ 500'Ü GEÇECEK

- Yeni havalimanı ile uçak sayısı artacak mı? Fransa ile yapılan Airbus anlaşması nasıl bir farklılık getirecek?

- 2023 yılına geldiğimizde uçak sayımızı 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz geniş gövde siparişimizde, 2019'da 6 adet, 2020'de 14 adet, 2021'de 10 adet, 2022'de 12 adet, 2023'te 11 adet ve 2024'te 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyonlu olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alacağız. Sadece geniş gövde değil, yeni nesil 167 dar gövde siparişimiz de bu yıl itibarıyla filomuza katılmaya başlayacak.