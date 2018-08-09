İlker Aycı, yeni havaalanına taşınma sürecini anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla, 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirilen mega projelerinden biri olan 3. Havalimanı'nda artık sona gelindi.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı firması Türk Hava Yolları'nda da yeni havaalanına taşınma heyecanı var.
Büyük bir titizlikle hazırlıklar yapıldı ve geri sayıma geçildi.
THY'NİN 1 NUMARASI ANLATTI
Taşınma süreciyle ilgili tüm detayları THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı anlattı.
45 GÜN SÜRECEK
İstanbul'daki bir otelde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalar yapan Aycı, 29 Ekim'den itibaren başlayacak sürecin 45 günde tamamlanacağını söyledi.
İLK UÇUŞUN TARİHİ
İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14:00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak.
İlk dış hat uçuşları KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarından satır başları;
THY'nin faaliyet kârı 158 milyon dolara ulaştı. Birim gelir yüzde 11,7 arttı.
YOLCU SAYISI ARTTI
Geçen yıla göre THY yolcu sayısını yüzde 17,4 yükseltti.
THY tarihinin en yüksek doluluğuna ulaşıldı: Yüzde 80,4
THY Kargo, dünyanın en büyük üçüncü kargo havayolu olma yolunda. Filo yakın gelecekte 500 uçağa ulaşacak.
Yeni Havalimanı'na geçişle birlikte havacılık tarihinin en büyük göçü başlayacak. Toplam 15 bin yer aracı taşınacak. Bir push-back aracının ağırlığı tam 44 ton.
15 BİN TIR
Taşınma operasyonunda 15 bin tır kullanacağız.
THY'nin yeni havalimanında 10 bin metre karelik bir özel yolcu salonu (launch) olacak.
THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak ikram ortağımız Do&Co'ya da teşekkür ediyorum.
THY olarak 664 bin metrekare alana sahip olacağız.
İlker Aycı yeni havalimanı hakkında açıklamalarda bulundu VİDEO
33 BİN THY PERSONELİ
33 bin THY personeli yeni havalimanına geçecek.
40 bin araçlık otopark olacak.
Taşınma operasyonu yaklaşık 45 saat sürecek.
İSTANBUL'UN FETHİ GİBİ..
Karadan taşınma aynı 1453'teki İstanbul'un fethinde gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi gibi olacak. Havacılık tarihinin en büyük göçü olacak."