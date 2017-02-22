İlker Aycı: Yeniden kalkış için hazırız

THY’nin Atatürk Havalimanı’nın hemen yanı başındaki genel merkezinde grubun Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki yönetim takımıyla gerçekleştirilen dünkü buluşmada, 2017 için iyimser bir tablo çizildi.

YENİDEN KALKIŞ İÇİN HAZIRIZ

“Yaşanan her şeye rağmen büyük ölçüde yaraları sararak pist başındayız. Yeniden kalkış için hazırız” diyen Aycı, gerek 250 milyon doları aşan tasarruf paketinin etkisi gerekse şu anki rezervasyonlardan, havada yeniden kârlı yıllara uçuşu hedeflediklerini söyledi.

Aycı, şu anda görünen normal dönemin sürmesiyle (transit yolcuların artış trendi ve ayağını Türkiye’den kesen ziyaretçilerin yeniden ülkemize gelmesi) 9 sıfırlı hareketlere alışmamız gerektiğini ısrarla vurgularken, 2017’nin “kara dönüş yılı” olacağı konusunda iddialı.

10 Mart’ta açıklanacak bilançoda şirketin zarar yazacağını ama bunun alınan tedbirlerle önemli ölçüde aşağı çekildiğini vurgulayan Aycı, 1 milyar dolarlık kâr yıllarının ise şu an inşaatı süren yeni havalimanının da açılmasıyla birlikte çok geçmeden yeniden yakalanacağı görüşünde.

BU YIL TÜM FİLO HAVADA OLACAK

Azalan işlerin etkisiyle THY’nin filosunda en yüksek noktada 30’a kadar uçak 2016’da parka çekilmişti. Milyonlarca dolarlık zarardan kaçınmak adına bu yola başvuran şirket, bu sırada uçak içi yenilemeler için çalıştı. Bu yıl tüm filo havada olacak.

Suudi Arabistan, Rusya, İran rezervasyonlarından umutlu olan Aycı, adeta bıçak gibi kesilen Batı destinasyonu için de art arda kampanya yapacaklarını belirtiyor. “Batı cephesinde şimdilik değişen birşey yok” diyen Aycı, kampanya etkisiyle bu havanın da olumluya dönmesini bekliyor.

2014 ve 2015 yıllarında Türkiye’ye gelen ama 2016’da ülkemizi ziyaret etmeyen yabancı misafirler için kampanya başlatacaklarını anlatan Aycı, “Türkiye seni özledi” diyerek 1 mil karşılığında (vergiler hariç) uçak bileti vereceklerini açıkladı. Transitte Pakistan’dan gelenler için de 1 ve 2 gecelik ücretsiz konaklama paketi hazırladıklarını anlatan Aycı, “Önce biz uçağı dolduracağız, sonra oteller ve restoranlar dolacak” dedi.

VARLIK FONU İLE HÜCUM OYNAYACAĞIZ

Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilen şirketlerden biri olan THY’nin bu işten fayda sağlayacağını ifade eden Yatırım Ajansı deneyimli yönetici İlker Aycı, şöyle konuştu: “Varlık fonları ile daha önce çalıştım. TVF’nin Türkiye’ye yarar getireceğine inanıyorum. Ülke olarak elimizdeki değerleri tek bir havuzda toplayarak, defanstan çıkıp hücüm oynayacağız. Norveç, Kanada, Malezya, Çin, Hindistan farklı modellerde bunu uyguluyor.”

THY olarak TVF ile birlikte strateji geliştirerek adım atacaklarına inandıklarını anlatan Aycı, yıllık 2-2.5 milyar dolarlık uçak alımı finansmanına imza atna bir yönetici olarak maliyetleri, faizleri aşağı çekmenin en büyük isteği olduğunu, TVF ile sinerjinin de bu noktada ciddi faydası olacağına inandığını söyledi.

1.000 KİŞİ İŞE ALINACAK

2016 yılında yaşanan daralmaya karşılık istihdamda geri adım atmadıklarını ifade eden İlker Aycı, “THY’de büyük emeği olana insan kaynağımız koruduk. Hatta üstüne 250 kişilik yeni bir takım daha oluşturduk. Uçaklarımız yeri inmesine, işlerimiz azalmasına rağmen personelimizi azaltmayı düşünmedik. Bu yıl da aynı çizgi izlenecek. Geçmişteki 3-4 bin kişilik yıllık işe alımlar kadar olmasa da 2017’de 1.000 kişilik yeni işe alım planımız var. Bunların ağırlığı pilotlar, teknisyenlerden ve yeni iş kollarımızdan olacak” diye konuştu.

Grubun şu anda 24 bini THY’de 26 bini iştiraklerde olmak üzere toplam 50 bin çalışanı bulunuyor.

ÇALIŞANLARA ZAM SÖZÜ VERDİK

THY çalışanlarının zorlu 2016’da şirketlerinin yanında durduğunu ifade eden İlker Aycı, yıllık olarak normalde yüzde 8’lik zam yaptıklarını hatırlatırken, geçen yıl sendikadan gelen taleple bu noktada farklı bir uygulamaya gittiklerini söyledi. THY’nin yaşadığı zorlukları gören çalışanların (sendika) kendilerine gelerek, “0 zam” talep ettiklerini anlatan Aycı, yönetim olarak düşünüp taşınarak, bu fedakarlığın değerinin kendileri için oldukça anlamlı olduğunu düşünüp “O zam olmaz” diyerek, tüm çalışanlara yıllık yüzde 3 zam yaptıklarını ifade etti. Ancak Aycı, sendikaya, dolayısıyla tüm çalışanlara 2017 için belirlenen hedeflerin tutması durumunda, geriye kalan yüzde 5’lik zammı önümüzdeki yıl yansıtma sözü verdiklerini söyledi.

PHUKET UÇUŞU GELİYOR

- 63 milyon yolcu taşıyan THY, 20 milyon transit trafiğini üstleniyor.

- 2017’de içeride 32 milyon, dış hatlarda 37 milyon, toplamda 69 milyon yolcu hedefleniyor.

- Şirketin 2017 gelir hedefi 10.1 milyar dolara karşılık geliyor.

- THY’nin filosunda 335 uçak bulunuyor. Filoya bu yıl 6 yeni uçak daha katılacak.

- THY’nin filo yaşı 7. Böylece dünyanın en genç filosuna sahip.

- 2016’da 4 yeni ülkeye daha uçularak uçulan ülke sayısı 120’ye çıktı. 299 havalimanına sefer yapıyor.

- 2016’da Havana ve Zanzibar gibi noktalara uçan şirket bu yıl da rotaya yeni noktalar eklenecek.

- En iddialı nokta ise Tayland-Phuket uçuşu.

- Kargoda ilk kez 1 milyar dolarlık gelir sınırı aşıldı.

- Şirket ikramda Avrupa liginin hep ilk 3’ünde olacak.