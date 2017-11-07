taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.973
USD
3,8599
EURO
4,4674
ALTIN
158,40
PETR
64,4600

İlker Aycı'dan THY Uçuş Akademisi'ne ziyaret

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, 2012'den itibaren faaliyet gösteren akademiye yaptığı ziyarette eğitim uçuşuna da katıldı.

07.11.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Seyahat

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Aydın Çıldır Havalimanı’nda 2012'den itibaren faaliyet gösteren THY Uçuş Akademisi'ni ziyaret etti.

THY'nin havacılık ve uçuş eğitimi tecrübesinden güç alarak, uluslararası kalite ve emniyet standartlarında pilotaj eğitimi ve destek hizmetlerini THY ve diğer havayollarına sunmak ve seçkin havayolu pilotları yetiştirmek amacıyla kurulan akademide, 33 uçuş öğretmeni, 2 teorik ders öğretmeni, 19 idari personel, 43 Teknik A.Ş. personeli görev yapıyor.

"DÜNYANIN EN İYİ UÇAĞINI ALIP GETİRİYORSAK.."

Akademiyi gezen ve bilgi alan Aycı, öğretmen, öğrenci ve personelle yaptığı sohbette, "Eğer biz dünyanın en iyi uçağını alıp getiriyorsak, dünyanın en iyi tedarikini yapıyorsak ve şu anda da dünyanın en büyük havalimanını inşa ediyorsak, THY de Avrupa'nın en büyük havayolu unvanını hak etmiş, dünyada da en iyiler arasında parmakla gösterilen bir havayolu şirketi ise o zaman bu itibara layık bir uçuş emniyeti sağlamakla da mükellefiz. Kokpitim de benim en iyiler arasında olmak mecburiyetindedir." değerlendirmesini yaptı.

Aycı ziyarette, THY Uçuş Akademisi Müdürü Kaptan Pilot Yusuf Tuzcu eğitmenliğinde eğitim uçuşu da gerçekleştirdi.

İlker Aycı'dan THY Uçuş Akademisi'ne ziyaret

482 PİLOT YETİŞTİ, EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Akademi, bugüne kadar 482 pilot yetiştirdi ve burada halen 167 öğrenciye eğitim veriliyor. Kasım ayı içinde katılacak yeni filo ile öğrenci sayısının 191 olması planlanıyor.

İlker Aycı'dan THY Uçuş Akademisi'ne ziyaret

GÜNDE 6 SAAT DERS

Eğitimler, uçuş ve yer eğitimleri olarak veriliyor. Ortalama 210 saat uçuş, bin saat yer dersi eğitimi verilen akademide ders gören filolar, saat 08.30’da teorik bilgi derslerine başlıyor ve günde 6 saat ders görüyor.

Uçuş yapan filolar, gün doğumu ve gün batımı arasında sabah ve öğleden sonra iki grup olarak uçuyor.

Ana eğitim meydanı olan Çıldır'ın yanı sıra Çardak, Uşak, Isparta, Edremit, Dalaman, Milas-Bodrum, Çanakkale, Çorlu, Selçuk, Antalya ve İzmir Adnan Menderes meydanları da kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir
Ortaçağ'dan kalan taş şehir: Encamp
Encamp, dünyadaki en iyi korunmuş yerlerden biridir,Ortaçağ'dan kalma yapılar bugün hala ayakta duruyor.
THY, Gürcistan'a A330'la uçmaya başladı
Türk Hava Yollarının (THY) bugünden itibaren karşılıklı İstanbul-Tiflis seferlerine geniş gövdeli A330 uçak eklediği bildirildi.
Kartalkaya sezonu açtı
Kış turizmin merkezi olan Kartalkaya'da yılın ilk karın yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.
Türkiye’nin en güzel 10 nehri
Türkiye'nin en güzel nehirleri Anadolu'da bulunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

194
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

165
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

58
CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

96
Selin Şekerci'den Emine Erdoğan hakkında özür mesajı

Selin Şekerci'den Emine Erdoğan hakkında özür mesajı

34
Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

149
FETÖ'cü İsveç'te kendisine ev vermeyen Türkleri dava etti

FETÖ'cü İsveç'te kendisine ev vermeyen Türkleri dava etti

60