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İlker Aycı’dan yeni havalimanı ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçaklarda dağıtılan Skylife dergisinin Ocak sayısında İstanbul’da yapımı devam eden yeni havalimanıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

İHA | 03.01.2018 - 16:26..
  1. Haberler
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Geride bıraktığımız 2017 yılındaki başarılarının 2018 yılında daha da ileriye taşımak için büyük bir adım atacaklarını söyleyen Aycı, “Bildiğiniz gibi bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girecek olan İstanbul yeni havalimanı ile havacılık sektöründe yeni bir dönemin başlayacağını müjdeliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı olan 2023’e dair vizyonumuzun hayata geçmesinde önemli bir mihenk taşı olacak İstanbul yeni havalimanı ile Türkiye ve Türk Hava Yolları olarak havacılık sektöründe daha çok büyük roller üsteleneceğiz.” diye konuştu.

İlker Aycı’dan yeni havalimanı ile ilgili açıklama

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI OLACAK

İstanbul’un dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacağını söyleyen Aycı, “İstanbul, havacılık sektörü açısından coğrafi olarak sahip olduğu mükemmel konumuyla, kıtaları birbirine bağlayan bir aktarma noktası. Ancak İstanbul Yeni Havalimanı güzide şehrimizin bu konumunu çok başka seviyelere taşıyacak. Tüm fazları tamamlandığında senede 200 milyon yolcu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak bu stratejik tesis sayesinde İstanbul, dünya havacılığının kalbinin attığı bir yer haline gelecek." şeklinde konuştu.

İlker Aycı’dan yeni havalimanı ile ilgili açıklama

THY BİNALARI AKILLI OLACAK

Yeni havalimanına taşınma faaliyetlerinin son hız sürdüğünü belirten Aycı açıklamalarına şöyle devam etti: “Siz değerli misafirlerimizin rahatı ve konforunun yanı sıra Türk Hava Yolları marka deneyimini de eşsiz kılacak teknolojik imkanlarla donatılmış ‘Akıllı’ tesis olacak. Misafirlerimizle temas ettiğimiz tüm alanları baştan tasarladığımız, markamıza ve ülkemize yakışır nitelikte bir tesis ve bir havalimanının ötesinde başlı başına bir deneyim olacak. İstanbul yeni havalimanı için sabırsızlanıyor, sizleri yeni yuvamızda ağırlamak adına şimdiden büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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