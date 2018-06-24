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İlker Başbuğ: Ben bu seçimden ümitliyim

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu kullandı.

İHA | 24.06.2018 - 14:56..
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Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oyunu Kadıköy’de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlköğretim Okulu’nda kullandı. 14.00’da okula gelen Başbuğ, 2096 nolu sandıkta oyunu kullandı.

İlker Başbuğ: Ben bu seçimden ümitliyim

"BEN BU SEÇİMDEN ÜMİTLİYİM"

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinde birini yaşıyoruz. Tabii ben bu seçim sonuçları hakkında ümitliyim. Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru getireceğine düşünüyorum. Demokrasinin daha fazla güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

APOLET TARTIŞMASINA GİRMEDİ

Basın mensuplarının Muharrem İnce’nin apolet tartışmasına karşı Başbuğ, “Konumuz seçim” cevabını verdi.

İlker Başbuğ: Ben bu seçimden ümitliyim

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