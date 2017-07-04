İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Habertürk canlı yayınında Didem Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'nün kanlı darbe girişimiyle ilgili konuşan Başbuğ, TSK'nın komuta kademesinin 15 Temmuz'da büyük bir iş başardığını söyledi.

"KULLANILMA ZAMANI NE ZAMAN DOLARSA.."

Amerika'da bulunan FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili de konuşan İlker Başbuğ, "Fetullah Gülen'in kullanılma zamanı ne zaman dolarsa o zaman iade ederler. Dolayısıyla onun kullanılma süresi devam ettiği müddetçe iade edilmesini beklemek çok zor." ifadelerini kullandı.

TSK'NIN KOMUTA KADEMESİ ÖNLEDİ

Başbuğ, kanlı darbe girişimiyle ilgili, "TSK 15 Temmuz'da Allah korusun bölünüp çatışma ortamına girseydi bu felaket olurdu. Bunu kim önledi? TSK'nın komuta kademesi. TSK'nın komuta kademesi olarak baktığınızda tümünün darbeye karşı olduğunu görüyorsunuz. Ya farklı bir tablo olsaydı? Konuşması bile zor TSK içinde çatışma ortamına sürükleyebilirdi. Bu facia olurdu." dedi.