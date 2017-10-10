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İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı televizyon programında İdlib operasyonunu değerlendirdi.

10.10.2017 - 00:31
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İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ konuk oldu. Türkiye'nin Rusya ile birlikte gerçekleştirdiği İdlib operasyonunun konuşulduğu programda Başbuğ önemli uyarılarda bulundu.

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi VİDEO

Başbuğ konuşmasında, İdlib operasyonunun El Bab'a yapılan operasyondan daha zor olacağını söyledi.

"DİKKATLİ OLUNMALI"

Başbuğ Türkiye'nin milli menfaati için opersayona girmesinin doğru olduğunu söyledi. Ancak dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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