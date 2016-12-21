İlker Başbuğ'dan Karlov suikastı yorumu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Habertürk TV'den Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbuğ'un açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN ZOR SÜREÇLERİNDEN BİR TANESİ"

Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihin en zor dönemlerinden geçiyor. Özellikle son bir haftadır yaşadığımız olaylara bakılırsa bu üç olayda bir terör eylemi fakat önemli olan 3 terör eyleminin 1 haftaya sığması tesadüf değil. Üçünün de koordineli planlanmış eylemler olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu süreçten başarıyla çıkmak zorunda. Bu güce de sahip. Bu sorunlara nasıl yaklaşılmalı? Bunu konuşacağız. Zor bir süreç. Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerinden bir tanesi. Nasıl sorusunu konuşacağız.

"BİZ BİR OLAYI YAŞAMADAN CİDDİYE ALMIYORUZ"

Tekrar Türkiye bir darbe girişimi ile karşı karşıya gelebilir dendi. Genel kanı şu oldu. Bu başarısız darbe karşısında suikastlar gündeme gelebilir dendi. Bundan sonra yaşanacak risk suikastlar dendi. Biz yapı olarak o tehdidi yaşamadan anlamıyoruz gibi geliyor. Bundan sonra Türkiye'de suikastlar olabilir dendi. Peki, biz bunu ciddiye aldık mı? Biz bir olayı yaşamadan ciddiye almıyoruz.

"NİÇİN EMNİYET GÖREVLİLERİ OLMAZ?"

Güncel olaylar üzerinde yorum yapmak için resmi bilgilere sahip olmak gerekiyor. Burada şu olay var. Rus Büyükelçisi'nin katıldığı bir sergi var. Niçin orada bir polis emniyet görevlileri olmaz? Özel güvenlik var, emniyet yok. Böyle bir faaliyetin olduğundan emniyetin bilgisinin olması lazım. Hassas bir dönemdeyiz. Niçin emniyet görevlileri olmaz? Bu bir hata.

Biz bu olaya suikast diyoruz ama bu yaşanan olay sıradan bir olay değil. Suikast yapacak kişi yakalanmak hayatını kaybetme riski almaz. Suikastı yapan kişi ya kaçar ya da risk almaz. Bu eylem sonucunda ölmeyi göze almış. Ölmeyi istiyor. Ben buradan sağ çıkmayacağım diyor. Bunu canlı bomba eylemine getirebilirsiniz. Büyükelçiye ateşe etmeden havaya ateş ediyor. Orada polis olsa bu olayın gerçekleşmesi mümkün değil. Bu sözler onun niyetini mi gösteriyor yoksa bir yanıtlma olayı mı var? Bu Rus Büyükelçisine yapılan saldırı bireysel bir olay değil. Şunu kişisel görüş olarak söyleyeyim. Bir kişinin kendi kendine düşünüp planlayıp icra ettiği bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bir organize var. Birileri tarafından planlanmış bir olay olduğunu düşünüyorum.

"NİYE BUNU CANLI ELE GEÇİREMEDİK DİYE SORMAK LAZIM"

Neredeyse canlı bombaya yakın bir eylem görüyoruz. Bazı göstergeler var ama haberlerden bakarak kesin budur demek doğru değil kısa bir zaman sonra istihbarat örgütleri Rusya ve Türkiye birlikte çalışacak bunlara bırakalım. Niye bunu canlı ele geçiremedik diye sormak lazım. Şu olabilir. Acaba o anda büyükelçiyi kurtarma gibi bir durum vardı acaba sağ mıydı bir an önce müdahale edilmesi karar vericilerin en çok dikkat ettiği bir etken olabilir. Acaba yaralanarak saldırgan bertaraf edilebilir miydi? Kesin bir yorum yapmak istemem. Belki büyüelçinin kurtarılma ihtimali nedeniyle böyle bir teknik kullanılmış olabilir.

"EYLEMİ YAPTIRANLAR CİDDİ BİR DEĞERLENDİRME HATASINA DÜŞTÜLER"

Amaç ne? Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar vermek. Bunu Cumhurbaşkanı da Rusya da söyledi. Devlet büyüklerinin açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek olduğunu söyledi. Eylemi yaptıranlar ciddi bir değerlendirme hatasına düştüler. İki devletin de tutumu çok sağduyulu olması gereken yapılması gereken doğru hareketlerle karşılaştık. Uçağın düşmesi sırasındaki açıdan farklıydı. Herhalde yine o tavrın tekrarlanacağını düşündüler. Devlet adamlığını gereğini yerine getirdikleri için bu hedef amacına ulaşamadı.

"UÇAK KRİZİNDEN DERS ALINDI"

Uçak krizinden ders alındı. 24 Kasım 2015 uçak krizinden sonra yaşananlardan sonra iki tarafın da ders aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca bugün Suriye bağlamında olsun diğer konularda olsun Türkiye Rusya ilişkileri önemli bir noktada. İlişkilere zarar vermekten kaçınıyorlar. Sadece bu mu acaba eylemin amacı? Rusya Türkiye ilişkilerine zara vermek mi? Bunun yanın da şu amacın da düşünüldüğünü yadsıyamayız. Güvenlik zafiyeti olan bir ülke algısı yaratılmaya çalışıyor. Belki olayın arkasındaki ana motif bu olabilir. Yakın sürelerle ciddi terör olaylarıyla karşılaştık.