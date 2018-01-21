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İlker Başbuğ'un Afrin'de TSK'ya güveni tam

Türkiye'nin Afrin'e müdahale konusunda kararlı olduğunu belirten Başbuğ, "Ordumuza güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 01:11..
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İlker Başbuğ'un Afrin'de TSK'ya güveni tam

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye'nin "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

"ORDUMUZA GÜVENİMİZ TAMDIR"

Başbuğ, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Afrin Operasyonu: Rusya hava sahasını açsa da açmasa da, Türkiye Afrin’e müdahalede kararlıdır. Türk Ordusu, bu harekatı en ince detayına kadar planlayıp icra edecektir. Ordumuza güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

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