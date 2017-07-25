İlker Başbuğ'un avukatından 'flash disk' açıklaması

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen flash diske ilişkin açıklama yaptı.

"ARŞİVLEDİĞİM DİĞER BİR FLASH BELLEĞİ BLUDUM"

Soruşturma konusu olayla ilgili olarak, 24 Mayıs'ta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirten Özkan, tanık olarak başvurulan ifadesinde şunları kaydetti: "Söz konusu ifademde belirttiğim ve kendi sakladığım arşivimden araştıracağımı beyan ettiğim flash bellek ile ilgili olarak yaptığım araştırmada, içerisindeki bilgileri arşivlediğim diğer bir flash belleği buldum. Önceki beyanımda belirttiğim gibi flash belleğin orijinalini dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a vermiştim. Tarafınıza sunduğum kopya flash bellekte ise 59 klasör 698 dosyadan ibaret, 192 MB kapasiteli bilgiler bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında delil olarak kullanılmak üzere ibraz ediyorum."

"TUNCAY ÖZKAN 2007'DE BELLEĞİ BAŞBUĞ'A TESLİM ETTİ"

Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer ise kamuoyunu ve soruşturma makamlarını doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğünü aktararak, açıklamasında şunları kaydetti: "Tuncay Özkan 2007 yılında bir flash belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. İlker Başbuğ'a teslim etmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapılan ön incelemede flash bellekteki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğu görülmüştür.

"HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA GÖNDERDİLDİ"

Konu hakkında Genelkurmay Başkanlığına bilgi sunularak vakit geçirmeksizin flash belleğin incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmesi sağlanmıştır."