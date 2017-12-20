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İlker Kaleli yorumu Celil Nalçakan'ı kızdırdı

Oyuncu Celil Nalçakan, İlker Kaleli eleştirisine sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 10:54..
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Yayınladığı dönemde büyük bir beğeniyle izlenen dizilerden olan Poyraz Karayel'in filmi yapıldı.  Ancak proje her ne kadar dizinin devamı gibi görünse de başrol oyuncusu İlker Kaleli projede yer almadı. Durum böyle olunca da filmin gişesi bekleneni veremedi ve 10 bin kişinin biraz üzerinde bir seyirciye ulaştı.

GİŞEDE HÜSRAN

Filmin oyuncularından Celil Nalçakan gişede bekleneni veremeyen filmle ilgili bir yorumu sosyal medya hesabından paylaşarak adeta isyanını dile getirdi. Küresel Sermaye adlı filmin kadrosunda İlker Kaleli olmadığı için başarısız olduğunu iddia eden bir takipçisiyle yazışan Celil Nalçakan şu ifadeleri kullandı:

İlker Kaleli yorumu Celil Nalçakan'ı kızdırdı

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