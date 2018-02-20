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İlkin Başar Özal'dan harika bir kitap

İlkin Başar Özal, 'Kısa I. Dünya Savaşı Tarihi' isimli kitapta farklı bir anlatım tekniği deniyor. On beşinci yüzyıldan başlayarak Büyük Savaş’a giden sürecin ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 18:00..
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Tarihçi yazar, İlkin Başar Özal, Batı ve Doğu Cephelerinin gölgesinde kalan çatışmaları; Osmanlı’nın kuvvetli bir direniş gösterdiği Çanakkale’yi, hep hüzünle hatırladığımız Sarıkamış’ı ve devamında Kafkas İslam Ordusu’nun ilerleyişini, Mısır’da Kanal’a yapılan taarruzu,

İlkin Başar Özal'dan harika bir kitapİngilizlere karşı kazanılan Kutü’l-Amare Zaferi’ni, Fahrettin Paşa’nın efsanevi Medine Müdafaası’nı, Balkanlarda, İtalya’da, Afrika’da, Uzakdoğu ve Pasifik’te yaşanan çatışmaları, ayrıca hava ve deniz savaşlarını da canlı tasvirlerle, son derece akıcı bir biçimde anlatıyor.

Yazar: İlkin Başar Özal

Yayınevi: Timaş Yayınları

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 448

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