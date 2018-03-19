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İlkokul bahçesinde silahlı kavga

Şanlıurfa'da bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler, öğrencilerin gözleri önünde silahlı çatışmaya girdi. Korkan öğrencileri öğretmenleri, "Ağabeyler oyun oynadı" diyerek sakinleştirdi.

İHA | 19.03.2018 - 11:24..
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Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları için iki kırsal mahallenin çoçukları, okulun bahçesinde etkinlik düzenledi. Velilerin de davet edildiği etkinlikte karşılaşan husumetli iki aile kavga etmeye başladı.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada köy korucusu olduğu iddia edilen bir kişi havaya ateş açarken öğrenciler ve öğretmenler büyük korku ve panik yaşadı. Kavganın ortasında kalan minik öğrenciler, canlarını yan taraftaki ana sınıfı binasına girerek kurtardı.

İlkokul bahçesinde silahlı kavga

JANDARMA BİBER GAZI KULLANDI

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavga eden grupları ayırmak için yoğun çaba harcadı. Kavga etmeye devam eden taraflar jandarma tarafından biber gazı sıkılarak dağıtıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi ile biber gazından etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi.

İlkokul bahçesinde silahlı kavga

"AĞABEYLER OYUN OYNADI"

Olaylar yatıştıktan sonra ana sınıfı binasına sığınan öğrenciler ise öğretmenleri tarafından çıkartılarak okulun ana binasına götürüldü. Öğretmenler, tek sıra halinde okula götürdükleri öğrencileri “Sadece oyun oynadılar, ağabeyler gitti, bir şey olmadı, sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız.” diyerek teskin etmeye çalıştı.

Yaşanan olay sonrası etkinlik iptal edildi.

İlkokul bahçesinde silahlı kavga

İlkokul bahçesinde silahlı kavga

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