İlkokul diplomasıyla girdiği cezaevinde üniversiteli oldu

Cezaevine konulduğu sırada ilkokul mezunu olan Nazmi Hançer (41) cehaletin eğitimle aşılacağının farkına vardığında, eğitimini tamamlamaya karar verdi.

CEZAEVİNE GİRİNCE EĞİTİMİN ÖNEMİNİ ANLADI

Hançer, Kahramanmaraş E Tipi Cezaevi'nde tutulurken cezaevi yönetimine başvurarak, eğitimine devam etmek istediğini belirtti. Açıköğretim sisteminden önce ortaokulu, sonra liseyi tamamlayan Hançer, yükseköğrenime devam etme azmini nakledildiği Edirne Açık Cezaevi'nde de sürdürdü.

STAJINI DA CEZAEVİNDE YAPTI

Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun olan Hançer, stajını da infaz kurumundaki hayvancılık ünitesinde tamamladı.

Daha sonra sınava girerek kazandığı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'ne kayıt yaptıran Hançer, bu bölümden de gelecek yıl mezun olmaya hazırlanıyor.

"CEZAEVİNDE HAYATA BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul mezunu olarak girdiği cezaevinde bol olan vaktini verimli geçirmek adına kendisini eğitime verdiğini söyledi.

TAHLİYE OLUNCA MEZUN OLDUĞU BÖLÜMLERİN İŞLERİNİ YAPMAK İSTİYOR

Eğitimin hayata bakış açısını değiştirdiğini ifade eden Hançer, "Başka bir çarem de olmadığı için okumaya karar verdim. Zaten içeride çok boş vaktimiz oluyordu. En azından okuyup ileriye dönük bir şeyler yapmak istedim. Elimden geleni de yaptığıma inanıyorum. Ailem ve buradaki arkadaşlar da çok yardımcı oldu. İlk üniversitemi bitirdikten sonra ikincisini kazandım. Şimdi 3. sınıftayım inşallah onu da bitireceğim. Özgür olduğumda, Allah izin verirse mezun olduğum bölümümdeki işleri yapmayı istiyorum." diye konuştu.

Hançer, mezuniyetiyle ilgili olduğu için cezaevinde büyükbaş hayvanların bakımını üstlendiğini anlatarak, bu sayede teorik bilgisini pratik hale getirebildiğini kaydetti.

"DIŞARI ÇIKTIKLARINDA BİR MESLEKLERİ OLUR"

Hayvanların bakımını tamamladıktan sonra kimi zaman ahırda derslerine çalıştığını belirten Hançer, "Günüm sabah kalktığımda hasta hayvanlara bakarak geçiyor, ara vakitlerde ve akşamları da derslerime çalışıyorum. Sağ olsun herkes burada çok yardımcı oluyor. Benim diğer arkadaşlara tavsiyem, mutlaka eğitimlerini tamamlasınlar çünkü cezaevi buna çok uygun, insanın çok fazla boş vakti oluyor. Zamanın da nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Zamanlarını boşa geçirmesin, boş şeylerle uğraşacaklarına okusunlar, umarım onlar da başarılı olurlar. En azından dışarı çıktıklarında bir meslekleri olur." şeklinde konuştu.