İlkokul öğrencileri bilgisayar oyunları tasarladı

1 Gürültü ve kalabalıktan sıkılanlar için 16 masal diyarı İşte gidip kalamasanız da seyahat listenize ekleyeceğiniz olağünüstü yerler.

2 Abbas, Filistin'de bölünmenin son bulması için komite kurdu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için bir komite kurduğu belirtildi.

3 Sahurda ne yemeliyiz Oruç tutarken kişinin kendisini iyi hissetmesi için sahurda ve iftarda doğru besinleri uygun miktarlarda tüketmesi büyük önem taşıyor.

4 Mardin ve Şırnak'ta petrol bulundu Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ, Mardin ve Şırnak'ta keşfettiği alanlarda petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

5 Cinsellik bedeni ve beyni nasıl değiştiriyor İşte cinsellik esnasında beden ve beyinde meydana gelen değişiklikler.

6 Burçlar için değişim dönemi başlıyor 15 Mayıs’ta yedi yıllık sürecini tamamlayan Uranüs yeni bir burca, Boğa burcuna ilerliyor. Astrolojide büyük ve ani değişimlerin habercisi Uranüs bu değişimle burcunuza neler getirecek? İ