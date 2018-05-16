İlkokul öğrencileri bilgisayar oyunları tasarladı

Bir yıl boyunca eğitim alan 12 öğrencinin tasarladığı 8 oyun üniversitede sergilendi. Öğrencilerinin önce hayal ettikten sonra keşfedip kodlayarak oyunlarını ortaya çıkardıklarını belirten öğretmen Dilek Kurt, "Şu anda kodladıkları oyunları oynayıp arkadaşlarıyla paylaşıyorlar" dedi.
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR
Tasarladığı Yıldızı Kurtar adlı oyun hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Telhat Özdoğan’a bilgiler veren 4. sınıf öğrencisi Yahya Doğan Korkmaz da gelecekte bilgisayar ya da elektronik mühendisi olmayı istediğini söyledi.
Yahya Doğan Özdoğan da bir süre oynadığı oyunları tasarlayan minik öğrencilerin çalışmalarını başarılı buldu.