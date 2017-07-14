İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ziyaret

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında kentte eğitim veren ilkokulların personeliyle 200'ü aşkın öğrenci, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy Beldesi Çalıcuma Mahallesi'nde bulunan kabrinin başına geldi.

ÇOCUKLAR DUA ETTİ

Burada küçük öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit Baysan'ın kabrine çiçek bırakıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, hain darbe girişiminde şehit düşen tüm şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Ülkenin geleceğine kastedilen o kara gecenin unutulmaması gereken önemli bir tarih olduğunun altını çizen Yiğit, "Biz de öğrencilerimizi bu kara fakat milletimizin dik duruşu ile zaferle tamamlanan günü unutturmamak istedik. Şehidimizin mezarı başında dualar ettik. Çocuklarımıza bu manevi duyguyu yaşattık." dedi.