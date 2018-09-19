İlkokul öğrencilerine oyunla iç içe beden eğitimi dersi

İlkokullardaki oyun ve fiziki etkinlikler dersi, sınıf öğretmenleri tarafından veriliyor. Bu dersin oyun ve spor yoluyla öğrenme temelli olması ve ortaokullarda uygulanan dersle hem içerik hem de alanda oluşturduğu algı bakımından bütünlük göstermesi dolayısıyla adı "Beden Eğitimi ve Oyun" olarak değiştirildi.

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN VERİLECEK

Bu doğrultuda adı geçen derste uygulanacak öğretim programının adı Beden Eğitimi ve Oyun Dersi öğretim programı, öğretim materyallerinin adları ise oyun oynuyorum derleme kitapçığı ve Beden Eğitimi ve Oyun Dersi etkinlik kılavuzu şeklinde değiştirildi.

Bu ders, sınıf öğretmenleri tarafından öğretim programı doğrultusunda aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

TÜM SINIFLARDA UYGULANACAK

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokullarda uygulanmaya başlanan oyun ve fiziki etkinlikler dersi, ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda haftada 5'er ders saati, 4'üncü sınıflarda ise haftada 2 ders saati olmak üzere okutuluyor.

Oyun ve fiziki etkinlikler dersiyle öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejilerinin yanı sıra bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmaları amaçlanıyor.

Bu bağlamda, haftalık ders çizelgesinde yer alan ve müfredatı güncellenen bu ders, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanmaya başlanacak.

İKİ ANA ÖĞRENME ALANI

Hareket yetkinliği ve aktif ve sağlıklı yaşam olmak üzere iki ana öğrenme alanı üzerinde yapılandırılan derste, hareket yetkinliği öğrenme alanındaki kazanımlar hareket becerileri, hareket kavramları ve ilkeleri ve hareket stratejileri/taktikleri; aktif ve sağlıklı yaşam öğrenme alanındaki kazanımlar ise düzenli fiziksel etkinlik, fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili yaşam becerileri ve kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz boyutları altında sıralandı.

KILAVUZ KİTAPLARI HAZIR

Dersin etkili ve verimli bir şekilde işlenebilmesini sağlamak amacıyla öğretim programıyla uyumlu olarak "fiziksel etkinlik kartları (sarı kartlar)", "oyun oynuyorum" derleme kitapçığı ve öğretmenlere dersi işlerken rehberlik etmesi amacıyla kılavuz kitap hazırlandı.