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İlkokullara hayvan sevgisi dersi önerisi

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Yalçın, hayvan sevgisinin daha ilkokul çağında çocuklara ders olarak okutulması gerektiğini söyledi.

DHA | 20.06.2018 - 09:22..
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Hayvana eziyet konsunun bugünlerde Türkiye gündeminde olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hayvan Davranış Uzmanı Prof. Dr. Ebru Yalçın, ülke gündemine giren acı olay, toplumun kanayan bir yarasını yeniden hatırlattığını söyledi.

OKULLARDA DERS OLARAK OKUTULSUN ÖNERİSİ

Prof. Dr. Ebru Yalçın, "Gelen tepkiler aslında hayvan hakları için umut verici bir gelişme olarak yorumlanabilir. Gerek halk nezdinde, gerekse devlet yöneticileri nezdinde ciddi tepkiler gözlemledik. Burada olaya sadece bu köpeğe yapılan eziyete karşı verilecek ceza olarak bakmaktan ziyade, tüm hayvanlara karşı yapılan eziyet ve kötü davranışın engellenmesi için daha caydırıcı cezaların verilmesinin gündeme taşınması açısından bakılmalıdır. Uygun şekilde çalıştırılmayan atlardan, sokaktaki kedi ve köpeğe, yaşam alanı alınan kuşlara kadar geniş çapta bir düzenleme yapılmalıdır. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması, şiddetten uzak tutulması ve eğitim çalışmalarına daha da önem vermemiz gerektiği de su yüzüne çıktı. Okullarda hayvan hakları, hayvan sevgisi, hayvanların beden dili yorumlama tekniklerinin ders müfredatına girmesi ve hayvana karşı işlenen suçlara karşı cezanın artırılması, gelecekte benzeri olayların olmaması açısından hayati öneme sahip." dedi.

İlkokullara hayvan sevgisi dersi önerisi

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