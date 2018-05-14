İller arası tayin başvurusu 5 - 8 Haziran'da

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlarla bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2018 itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini bitirenler, iller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
ATAMALAR 11 HAZİRAN'DA
5-8 Haziran’da alınacak başvuruların ardından atamalarsa 11 Haziran’da yapılacak. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleriyse 29 Haziran’da başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığının atamayla ilgili yayınladığı duyuruyu okumak için tıklayın.