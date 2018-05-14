İller arası tayin başvurusu 5 - 8 Haziran'da

1 Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı Adıyaman'da, motosikletin yayaya çarpması sonucunda yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, sürücünün, araçtan düşerken frene takılı kalan ayakkabısı dikkat çekti.

2 Direnişin tekerlekli sandalyeli sembolü Salah şehit oldu Filistin halkı İsrail karşısında onurlu direnişini sürdürüyor ancak, İsrail askerleri de Fliistinli sivilleri aımasızca katletmeye devam ediyor. Tekerlekli sandalyesiyle direnen Abu Salah şehit oldu

3 Karamollaoğlu, 1 yıl önce eleştirdiği YHT'ye binmişti Dün Sivas Mitingi'nde hızlı tren için "Göçü hızlandırır" diyen Temel Karamollaoğlu, tam 1 yıl önce de "Hızlı trenler bizi güçlendirmez" demişti.

4 Otomobilin anne ile kızına çarptığı anlar kamerada Kahramanmaraş'ta anne ile kızının bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

5 Anne, kızıyla başladığı üniversiteyi birincilikle bitirdi Tokat’ta ilkokuldan sonra okula gönderilmeyen Şeyma Zehra Sarı, kızı okula giderken kendisi de açık öğretime yazılarak orta okul ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi birincilikle bitirdi.

6 Nekbe nedir Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" olarak anıyor.