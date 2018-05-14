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İller arası tayin başvurusu 5 - 8 Haziran'da

Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 5-8 Haziran arasında alınacak. Atamalar ise 11 Haziran’da.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 17:35..
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlarla bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2018 itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini bitirenler, iller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

ATAMALAR 11 HAZİRAN'DA

5-8 Haziran’da alınacak başvuruların ardından atamalarsa 11 Haziran’da yapılacak. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleriyse 29 Haziran’da başlayacak.

İller arası tayin başvurusu 5 - 8 Haziran'da

Milli Eğitim Bakanlığının atamayla ilgili yayınladığı duyuruyu okumak için tıklayın.

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