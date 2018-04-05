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İlyas Salman Çiçek Abbas karakterini Kafa'ya anlattı

Çiçek Abbas ile kendisini benzettiği belirten İlyas Salman, Şener Şen ile her zaman uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 09:52..
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Zengin içerikleriyle, aylık olarak okuyucularıyla buluşan Kafa dergisinin bu ayki kapağında, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Çiçek Abbas filminin başrol oyuncuları var.

Derginin içeriğinde ise, Ayça Karabulut'un İlyas Salman ile yaptığı röportaja yer verildi.

ŞENER ŞEN FAKTÖRÜ

Röportajında Çiçek Abbas karakterini anlatan Salman, kendisini bu karaktere benzettiğini ifade etti.

Şener Şen ile her zaman uyum içerisinde çalıştığını söyleyen İlyas Salman, çekim süreciyle ilgili "Çok eğlenceli bir ortam vardı, bildiğin gibi değil." yorumunda bulundu.

ATIŞMA SAHNESİ

Filmin meşhur atışma sahnesini de anlatan usta oyuncu, kullanılan sözleri otobüs ve minibüslerden kaydettiklerini ifade ederek "Oturduk Şener’le ezberledik. Mesela Ayşen Gruda’yla Şener’in kavga sahnesinde, komşular gülüyor. 'Gülmeyin, sonra sizin oğlunuz kızınız da böyle olur Allah göstermesin' diyorum, onu ben kattım." dedi.

DAHA FAZLASI İÇİN...

"Çiçek’in senaryosunu ilk okuduğunuzda ne hissettiniz?",  "Şakir’le Çiçek’in meşhur atışma sahnesinde doğaçlama var mıydı hiç?" , "Rolün teklifi nasıl gelmişti size?", "Zorlandığınız bir sahne var mıydı?" gibi sorulara samimiyetle cevap veren İlyas Salman'ın röportajını ve diğer zengin içerikleri okumak için bayinizden Kafa dergisini almayı unutmayın!

İlyas Salman Çiçek Abbas karakterini Kafa'ya anlattı

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