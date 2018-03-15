İlyas Salman: Keşke Şener Şen ile yine film yapsak

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği SİYAD Ödülleri, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlene törenle 50’nci kez sahiplerini buldu. 50. SİYAD Ödül Gecesi’ne aralarında İlyas Salman, Hale Soygazi, Ercan Kesal, Şerif Sezer, Öykü Karayel ve Ayta Sözeri gibi ünlü simalar katıldı.

"ŞENER BENİMLE YENİDEN OYNAMAYA YANAŞMIYOR"

Uzun bir süredir sinemadan uzak kalan İlyas Salman, birçok filme birlikte rol aldığı Şener Şen’le yeni bir filmde bir araya gelmek istediğini söyledi.

69 yaşındaki Salman, “Keşke Şener’le bir film daha yapsak. Kendisi buna yanaşmıyor. Eskiden çok görüşüyorduk. Şimdi görüşemiyoruz” şeklinde konuştu.

"ŞAHAN ÖNCE ŞAHİN OLSUN"

Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile ilgili de konuşan Salman, “Gaz çıkarmakla, ‘Orama koma burama koy’ demekle komedyen olunmuyor. Cem’in de eksikleri var ama Şahan önce Şahin olsun sonra Cem’e rakip” diyerek iki ünlü isme göndermede bulundu.