İlyas Salman: Şahan Gökbakar'dan aktör olmaz

Usta oyuncu İlyas Salman, katıldığı programda günümüz oyuncuları hakkında açıklamalarda bulundu. Salman, geçmişte Cem Yılmaz ile yaşadığı bir konu için de konuştu.

İşte Salman'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"CEM YETENKLİ ŞAHAN'DAN AKTÖR OLMAZ"

Salman, ''Bir gün arkadaşın bir tanesi ''Cem Yılmaz ile ilgili ne düşünüyorsunuz'' dedi. Saray soytarısı dedim. Cem de üzülmüş. ''Başkası söylese üzülmezdim ama İlyas abi söyleyince üzüldüm'' demiş. Ben de açıklamasını yaptım. Cem Yılmaz'ın kabiliyeti her insanda yok ama yeteneğini ne için kullanıyorsun, o çok önemli. Yani bir yaraya parmak basıyor musun, hayır. Onun için söyledim. Mesela Recep İvedik. Hayatta beş saniye tahammül edemedim seyretmeye. Çünkü gayri ahlaki şeyler yapılıyor. Şahan Gökbakar aktör olamaz'' dedi.

"AKTÖR DEĞİL FAKTÖR OLURSUNUZ"

Yeni nesil oyuncuları eleştiren İlyas Salman, ''Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan bu sanatçıları takip etmeye çalışıyorum ama vasat aktörler bunlar. Sınırı geçer geçmez ya da sınırda boğulurlar. Hayat ile akraba değil oynadıkları tiplemeler. Çünkü sanat dediğimiz şey; doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ve estetik süzgecinden geçirilerek yeniden oluşturulmasıdır. Yani sanatla hayat hısım olmalı. Sanat, hayatın kendisi değildir ama gibisidir. En azından gibisine benzetmek lazım. Biçimsel demokrasi zibidilikleri yaparak, biçimsel komiklikler yaparak sinemayı geliştiremezsiniz, aktör de olamazsınız, faktör olursunuz'' şeklinde konuştu.

