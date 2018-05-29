İmam Hatip öğrencilerine robotik eğitimi

Okulda düzenlenen robotik ve kodlama tanıtım gününde konuşan İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu, robotik ve kodlamanın önemini anlatarak, bilim çağında yaşanıldığını, bu nedenle teknoloji üretiminin bir gereklilik olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZ BU EĞİTİMİ ALMASINI İSTİYORUZ"

Ülkelerin geleceğini ürettikleri teknolojinin etkilediğini kaydeden Mehmet Fatih Vargeloğlu, "Yazılımınızı üretmediğiniz taktirde güçlü olamıyorsunuz. Her alanda teknolojiyi, bilimi kullanıyoruz. Bu nedenle biz de çocuklarımızın bu eğitimi almasını istiyoruz. İmam hatipli öğrencilerin de bu yarışın dışında kalmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

10 SINIFA ROBOTİK KODLAMA DERSİ

Mehmet Fatih Vargeloğlu projei kapsamında sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 10 imam hatip lise ve ortaokulunda robotik ve kodlama sınıfı açıldığını aktararak, 5 okulda daha açmayı planladıklarını belirtti.

Bugün açılan sınıfın yaklaşık 150 bin lira maliyetle kurulduğunu anlatan Vargeloğlu, "Hedefimiz imam hatipli öğrencilerimizin çağın gerisinde kalmaması, en güzel şekilde bu yarışın içinde olmalarıdır" dedi.