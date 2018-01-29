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İmam nikahlı eşi tarafından dolandırılınca dehşet saçtı

Afyonkarahisar'da, dolandırıldığı iddiasıyla dini nikah kıydığı eski eşinin bakıcısını öldüren Hasan Hüseyin Ceylan adliyeye sevk edildi.

İHA | 29.01.2018 - 16:50..
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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde bu sabah, muayene olmak için hastane gelen 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya, kantinde tost yediği sırada kantin bariyerlerinin ardından 75 yaşındaki  tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

İmam nikahlı eşi tarafından dolandırılınca dehşet saçtı

ESKİ EŞİNİN BAKICISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hürü Sarıkaya’nın, tabancayla kendisini vuran Hasan Hüseyin Ceylan’ın eski eşinin bakıcısı olarak çalıştığı ve eşi öldükten sonra da dini nikahlı olarak bir süre birlikte yaşadıkları ortaya çıktı.

Ayrıca Hürü Sarıkaya’nın, Hasan Hüseyin Ceylan’ın arsasını üzerine yaptırdıktan sonra ayrıldığı, bunun üzerine dolandırıldığını ileri süren Ceylan’nın cinayeti işlediği iddia edildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı Hasan Hüseyin Ceylan emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İmam nikahlı eşi tarafından dolandırılınca dehşet saçtı



İmam nikahlı eşi tarafından dolandırılınca dehşet saçtı

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