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İmam nikahlı eşini çalıştığı kuaför salonunda öldürdü

Toka'ın Erbaa ilçesinde Sebahattin Varol(45), imam nikahlı eşi Yeliz Yaprak'ı(39) çalıştığı kuaför salonunda tabancayla vurdu.

17.03.2017 - 23:24
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Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Ziya Durmuş Caddesi'nde meydana gelen olayda, işsiz olan Sebahattin Varol, kendisinden ayrılmak isteyen imam nikahlı eşi Yeliz Yaprak'ın çalıştığı kuaföre gitti. İçeriye giren Sebahattin Varol, yanındaki tabancayı çekip, Yeliz Yaprak’a ateş etti. Yeliz Yaprak, kanlar içerisinde yere yığılırken, Varol kendisine ait 06 DAV 13 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeliz Yaprak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İmam nikahlı eşini çalıştığı kuaför salonunda öldürdü

Önceki evliliğinden 2 kızı bulunan Yeliz Yaprak’ın ölüm haberini alıp hastaneye koşan annesi Saliha Yaprak'ın feryatları, yürekleri dağladı. 

Katil zanlısı Sebahattin Varol, polis ve jandarmanın yaptığı ortak çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İmam nikahlı eşini çalıştığı kuaför salonunda öldürdü
İmam nikahlı eşini çalıştığı kuaför salonunda öldürdü

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