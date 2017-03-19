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İmam nikahlı eşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta Hacı Hasan Yedikardeş(39), artıştığı imam nikahlı eşi Yasemin Pak'ı(34) bıçakladı.

19.03.2017 - 04:20
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Olay, dün gece Osmangazi Mahallesi'nde Kemal Önyurt Caddesi'nde meydana geldi. Hacı Hasan Yedikardeş ile 8 yıllık imam nikahlı eşi Yasemin Pak arasında evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yedikardeş, Yasemin Pak'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Pak kanlar içinde yere yığılırken, Yedikardeş ise polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Yasemin Pak'ın öldüğünü saptadı.

İmam nikahlı eşini öldürdü

Yasemin Pak'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.

3 ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI

Yedikardeş ve Pak'ın daha önceki evliliklerinden olan çocuklarının boşandıkları eşlerinin yanında olduğu belirtildi. Çiftin, bu birliktelikten olan 3 çocuk ise korumaya alındı.


İmam nikahlı eşini öldürdü

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