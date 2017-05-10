taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.323
USD
3,6249
EURO
3,9495
ALTIN
142,46
PETR
48,9900

İmam nikahlı eşinin eski kocası tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş'ta Osman Özen(40), imam nikahlı eşi A.A.'nın eski kocası M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

10.05.2017 - 06:44
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Özen ile imam nikahlı eşi A.A., tatil için geldikleri Kahramanmaraş'tan yaşadıkları İzmir'e gitmek için 35 LR 644 plakalı otomobile binmek üzereyken, yanlarına M.K. geldi.

Özen ve A.A.'nın eski eşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanındaki bıçağı çekip Özen'i bıçaklayarak kaçtı.

İmam nikahlı eşinin eski kocası tarafından öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Osman Özen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Özen'in cesedi otopsi için morga konulurken, M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İmam nikahlı eşinin eski kocası tarafından öldürüldü VİDEO



İmam nikahlı eşinin eski kocası tarafından öldürüldü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

20
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

18
Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

19
Eser Yenenler'den açıklama

Eser Yenenler'den açıklama

7
Hacı Sabancı kilo veriyor

Hacı Sabancı kilo veriyor

1
ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

11
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM