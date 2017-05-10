Olay, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Özen ile imam nikahlı eşi A.A., tatil için geldikleri Kahramanmaraş'tan yaşadıkları İzmir'e gitmek için 35 LR 644 plakalı otomobile binmek üzereyken, yanlarına M.K. geldi.

Özen ve A.A.'nın eski eşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanındaki bıçağı çekip Özen'i bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Osman Özen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Özen'in cesedi otopsi için morga konulurken, M.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İmam nikahlı eşinin eski kocası tarafından öldürüldü VİDEO





