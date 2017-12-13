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İmamlara siyaset yasağının iptaline ret

Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri çalışanlarına siyaset yasağını düzenleyen kanunun Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti.

AA | 13.12.2017 - 21:20..
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imam

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir dava kapsamında, söz konusu düzenlemeyi içeren 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 25. maddesinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

YÜKSEK MAHKEME 'ANAYASA'YA UYGUN' DEDİ

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak iptal istemini reddetti.

Düzenleme, "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanunu'nun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir." hükmünü içeriyor.

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