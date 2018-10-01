İmar Barışı başvurularında 'son günü beklemeyin' uyarısı

İmar Barışı'na başvuru süresinin dolmasına bir ay süre kalırken, uzmanlar, vatandaşları, başvurularda yaşanması muhtemel sıkıntı veya yoğunluk nedeniyle mağdur olmaması için son günlere kadar beklememesi konusunda uyarıyor.

BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR YAPILABİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçen İmar Barışı'na 8 Haziran'da başlayan başvurular, 31 Ekim'e kadar yapılabilecek. Uzmanlar, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son günlere bırakmamaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

8- 10 MİLYON BAŞVURU YAPILMASI BEKLENİYOR

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel yaptığı açıklamada, İmar Barışı'nın 13 milyondan fazla yapıyı kapsadığını belirterek, bu kapsamda 8-10 milyon civarında bir başvuru olmasını beklediklerini bildirdi.

Yüksel, bugüne kadar milyonlarca başvuru olduğunu ancak edindikleri bilgiye göre henüz söz konusu rakamlara ulaşılamadığını kaydederek, "Bu yüzden son ay ciddi yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 20 Eylül'de ilgili tebliğde yaşanan değişiklik, yoğunluğun artmasına neden olacaktır. Vatandaşlarımız, bu nedenle başvurularını son günlere bırakmasınlar." dedi.

"YAPININ TAMAMI DÜZENLENECEK"

Ali Yüksel, "Tebliğde yapılan değişikliğe göre, yapı kayıt belgesi, ruhsatı veya kullanma izni bulunmayan yapılarda tamamı için yapı kullanma izni olan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde ise yapının tamamı için düzenlenecek." diye konuştu.