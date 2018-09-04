taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6967
Euro
7.7638
Altın
1192.721
Borsa
93189.27

İmar Barışı kapsamı genişliyor

Genişletilmesi planlanan İmar Barışı kapsamına Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz da eklenecek.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 13:40..
  1. Haberler
  2. Emlak
İmar Barışı kapsamı genişliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre şu ana kadar İmar Barışı için 4 milyon başvuru yapıldı. Ancak hedef 13 milyon civarında.

İmar Barışı kapsamı genişliyor

İmar Barışı kapsamı genişliyor ViDEO

SARIYER, ÜSKÜDAR VE BEYKOZ KAPSAM İÇİNE ALINACAK

Boğaz'daki bazı yapılar İmar Barışı'na eklenecek. Daha önce İmar Barışı kapsamının dışında kalan Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz'un bu yasaya dahil olması bekleniyor. Habertürk'e bir mülakat veren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"KANUN İÇİN DETAYLI İNCELEME YAPILDI"

Gürgen, "Bilindiği üzere İmar Barışı'nda bir istisna var. Bu Boğaziçi öngörünüm ve sahil şeridi içerisindeki bir kısım alanlar özellikle de Avrupa Yakası Sarıyer kısmının içerisindeki yerler de İmar Barışı kapsamına alındı. Boğaziçi Kanunu'nda yer almasına rağmen. Çukurların içerisinde kalmış yerler var. Ama kağıt üzerinde baktığınızda Boğaziçi sınırları içerisinde. Kanun için detaylı bi inceleme yapıldı." dedi.

İmar Barışı kapsamı genişliyor

1 EKİM'DE NETLEŞECEK

Boğaz'ın yapısını bozmayacak mevcut olan yapılaşmış yapıların snıırları çizilerek İmar Barışı'na dahil edildiğini belirten Gürgen, "O zaman Üsküdar ve Beykoz bu kanun kapsamında bir istisnaya tabi tutulmadı. Kanun yürürlüğe girdikten sonra özellikle Üsküdar ve Beykoz'da yaşayan vatandaşlarımızdan da talepler geldi. Onların teknik çalışmaları yapıldı. 1 Ekim itibarıyle tekrar yasama dönemi başlayacak. O zaman bunun tekrar değerlendirmesi gündeme gelecek." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIN YARARI İÇİN YAPILAN BİR UYGULAMA"

Ayrıca Gürgen, "Yeni çalışmanın içerisinde henüz teknik veriler ortaya konmadı, ama aynı Sarıyer'de olduğu gibi muhtemelen 3'te birlik kısmında yine bu Boğaz'ın arka kısmına, Boğaz'ı görmeyen kısmında veya bakı kısmında kalmayan yerler bundan faydalanabilecek." ifadelerini kullandı. Bu çalışmaların gelir getirilmesi için yapılmadığını da vurgulayan Gürgen, vatandaşların yararı için düzenlemelerin devam edeceğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

154
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

135
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

66
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

11
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM