Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre şu ana kadar İmar Barışı için 4 milyon başvuru yapıldı. Ancak hedef 13 milyon civarında.

İmar Barışı kapsamı genişliyor ViDEO

SARIYER, ÜSKÜDAR VE BEYKOZ KAPSAM İÇİNE ALINACAK

Boğaz'daki bazı yapılar İmar Barışı'na eklenecek. Daha önce İmar Barışı kapsamının dışında kalan Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz'un bu yasaya dahil olması bekleniyor. Habertürk'e bir mülakat veren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"KANUN İÇİN DETAYLI İNCELEME YAPILDI"

Gürgen, "Bilindiği üzere İmar Barışı'nda bir istisna var. Bu Boğaziçi öngörünüm ve sahil şeridi içerisindeki bir kısım alanlar özellikle de Avrupa Yakası Sarıyer kısmının içerisindeki yerler de İmar Barışı kapsamına alındı. Boğaziçi Kanunu'nda yer almasına rağmen. Çukurların içerisinde kalmış yerler var. Ama kağıt üzerinde baktığınızda Boğaziçi sınırları içerisinde. Kanun için detaylı bi inceleme yapıldı." dedi.

1 EKİM'DE NETLEŞECEK

Boğaz'ın yapısını bozmayacak mevcut olan yapılaşmış yapıların snıırları çizilerek İmar Barışı'na dahil edildiğini belirten Gürgen, "O zaman Üsküdar ve Beykoz bu kanun kapsamında bir istisnaya tabi tutulmadı. Kanun yürürlüğe girdikten sonra özellikle Üsküdar ve Beykoz'da yaşayan vatandaşlarımızdan da talepler geldi. Onların teknik çalışmaları yapıldı. 1 Ekim itibarıyle tekrar yasama dönemi başlayacak. O zaman bunun tekrar değerlendirmesi gündeme gelecek." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIN YARARI İÇİN YAPILAN BİR UYGULAMA"

Ayrıca Gürgen, "Yeni çalışmanın içerisinde henüz teknik veriler ortaya konmadı, ama aynı Sarıyer'de olduğu gibi muhtemelen 3'te birlik kısmında yine bu Boğaz'ın arka kısmına, Boğaz'ı görmeyen kısmında veya bakı kısmında kalmayan yerler bundan faydalanabilecek." ifadelerini kullandı. Bu çalışmaların gelir getirilmesi için yapılmadığını da vurgulayan Gürgen, vatandaşların yararı için düzenlemelerin devam edeceğini belirtti.