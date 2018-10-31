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İmar Barışı kararı Resmi Gazete'de

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 2 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı

AA | 31.10.2018 - 07:33..
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İmar Barışı kararı Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı.

Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi gereğince verildi.

YAPILAR YASALLIK KAZANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda 8 Haziran'da başlayan başvurular bugün sona erecekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ekim tarihi itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin kişinin "İmar Barışı" için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

İMAR BARIŞI'NDAN 5 MİLYAR LİRA

İmar Barışı'ndan yararlananlardan devletin kasasında 5 milyar lira girmişti.

Bedelli Askerlik başvurularında da sona gelindi.

BEDELLİDE SON 3 GÜN

3 Kasım'da başvuruların sona ereceği bedelli askerlik düzenlemesine 600 bin kişiden fazla kişinin başvurduğu açıklanmıştı.

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