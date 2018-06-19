İmar barışı nedir

13 milyon konutu ve onlarca milyon kişiyi ilgilendiren imar barışı son günlerde en fazla konuşulan konulardan biri oldu.

İMAR SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

İmar barışı; imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilen kayıt belgesi, vatandaşların imar sorununu da çözüme kavuşturuyor. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışını kapsıyor.

31 ARALIK ÖDEMELER İÇİN SON GÜN

Başvuruda bulunmak isteyenler başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler. Alınan e-devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren başvuru sahipleri burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

Düzenlemede son başvuru tarihi 31 Ekim 2018 olarak açıklandı. Ödenmesi gereken tutar ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.