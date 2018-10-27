İmar barışı uzatılıyor

İmar barışına başvuru süresi Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim yerine 31 Aralık'a kadar sürecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA RESMİ GAZETE YAYINLAYACAK

İmar Barışı'nın kapsamında değişiklik gerçekleşmeyecek. Belirlenen tarih detayı gelecek hafta Resmi Gazete'de yayınlanacak.

İZMİR BAŞVURUDA REKOR KIRDI

İmar Barışı'na en çok başvuru ise İzmir'den geldi. Bugüne kadar İzmir'den 600 bin başvuru gerçekleşti.

6 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE GELİR BEKLENİYOR

Uzatılan süre ile birlikte 6 milyar liranın üzerinde gelir bekleniyor. Başvuru sayısının ise 8 milyonu aştığı belirtiliyor.