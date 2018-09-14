İmar Barışı'na 5 milyon başvuru

Haziran ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İmar Barışı düzenlemesine 5 milyona yakın başvuru yapıldı, tahsilat ise 2 milyar 500 milyon liraya ulaştı.

YAPI KAYIT BELGELERİ VERİLİYOR

İmar Barışı'na 165 bin 309 tarımsal üretim yapan ve güneş enerjisi santrali alanlarında ise toplamda 137 enerji üreticisi başvurdu.

4 milyon 351 bin 278'i konut sahibi ve 449 bin 681 bin işyeri sahibinin başvurduğu imar affı uygulamasında bugüne kadar 490 bin 923 yapı için "Yapı Kayıt Belgesi" 605 yapı için de kat mülkiyeti tapusu verildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM

Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurular devam ediyor.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.