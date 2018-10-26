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İmar Barışı'na İzmir'den rekor başvuru

İmar Barışı uygulamasında 600 bin başvuru ile İzmir, Türkiye genelinde ilk sıraya yükseldi.

İHA | 26.10.2018 - 09:40..
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İmar Barışı'na İzmir'den rekor başvuru

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başlatılan İmar Barışı uygulamasında İzmir’in son durumu hakkında bilgi verdi.

600 BİN BAŞVURU YAPILDI

İzmir’de 2,5 milyon civarında yapı stoku bulunduğunu, 1 milyon 300 bin birim yapının İmar Barışı’ndan faydalanması gereken yapılar olduğunu kaydeden Varan, 600 bin başvuru ile İzmir’in Türkiye genelinde ilk sıraya yükseldiğini söyledi.

İmar Barışı'na İzmir'den rekor başvuru

31 EKİM'DE BAŞVURULAR SONA ERECEK

İmar Barışı müracaatlarının 31 Ekim’de sona ereceğini, 31 Aralık’ın ise para yatırma işlemlerinin son günü olduğunu ifade eden Varan, İmar Barışı’ndan faydalanacak vatandaşlara bir an önce müracaatlarını yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

"BU FIRSAT BİR DAHA ELE GEÇMEZ"

Varan, son günlerde İmar Barışı müracaatlarında hızlı bir artış olduğunu da belirterek, "15 günde yapılan müracaatlar şu anda bir günde yapılıyor. İmar Barışı, 60 yıllık bir beklentinin ürünü. Vatandaşlar beklemeden barıştan faydalansınlar. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Bakanlık da bu konuyu çok önemsiyor." dedi.

31 ARALIK'TAN SONRA YAPILAN KAÇAK YAPILAR YIKILACAK

Varan ayrıca, “31 Aralık 2017 itibariyle daha önce yapılmış kırsal ve kentteki kaçak yapılar İmar Barışı’dan faydalanır. 31 Aralık 2017’den sonra yapılan kaçak binalar yıkılacak.” diye konuştu.

EN FAZLA MÜRACAAT BORNOVA VE BUCA'DAN

Öte yandan İzmir’de İmar Barışı’ndan faydalanan projelerin toplam değeri 700 milyon lirayı aştı. İzmir’de yüzde 18.6 oranla en çok Bornova ilçesinde müracaat yapılırken, Bornova’yı yüzde 12.5 ile Buca takip etti.

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