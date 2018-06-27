İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1,3 milyona ulaştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) iş birliğinde, İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında "İmar Barışı Paneli" düzenlendi.

BAŞVURULAR 8 HAZİRAN'DAN İTİBAREN BAŞLADI

Panele Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş da katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Demirtaş, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvuruların e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da alınmaya başlandığını anımsattı.

BAŞVURU SAYISI 1 MİLYON 300 BİNİ BULDU

Hem seçim sürecinin hem de Ramazan Bayramı'nın araya girmesi nedeniyle İmar Barışı sürecini çok anlatamadıklarını dile getiren Demirtaş, "Aradan geçen sürede İmar Barışı'na yapılan başvuru sayısı 1 milyon 300 bini buldu. Günde ortalama 50-60 bin civarında kayıt yapılıyor. Ancak sistemin tıklanma sayısı, sisteme giriş sayısı daha fazla. Şu anda 2 milyonun üzerinde İmar Barışı için sisteme giriş var. Başvuruların kaç metrekare, kaç bağımsız bölüm için yapıldığına dair henüz tam rapor hazırlamadık." ifadelerini kullandı.

Şu anda basit yapıların daha çok müracaat ettiğini dile getiren Demirtaş, halihazırda bağımsız bölüm için ortalama ödenecek rakam olarak 2 bin 500 liranın çıktığını, ancak bu rakamın ilerleyen dönemde ortalama 5 bin liraya yükseleceğini düşündüklerini anlattı. Demirtaş, buradan elde edilen gelirin kentsel dönüşümde kullanılacağını aktaran Demirtaş, belediyelere, yaklaşık 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli olarak sıfıra yakın faizlerle finansman sağlayacaklarını anlattı.

"TARİH UZATILMAYACAK TAKSİT OLMAYACAK"

Demirtaş, İmar Barışı'nda tarihin uzatılmayacağını ve taksit olmayacağını belirterek, "Zaten ödemeler yıl sonuna kadar yapılabilecek. 31 Aralık'a kadar daha 6 ay var." dedi.

İmar Barışı için müracaatların çok basit olduğunu dile getiren Demirtaş, "Hiçbir evraka gerek duymadan sadece bina ve kişisel bilgileri içeren bir yazılım üzerinden başvuru yapılıyor. e-Devlet üzerinden yapılabilen başvuru son derece basit. Herkes başvurabilir. Bu arada bütün il müdürlüklerimiz, taşradaki tapu müdürlüklerimiz yardımcı olmak için hazır. Vatandaş il müdürlüklerimizin ilgili noktalarına, bilgilendirme noktalarına giderek orada hangi bilgiler lazımsa öğrenebilecekler. Biz de bilgi vermeye hazırız." dedi.

SON ÖDEME TARİHİ 31 ARALIK

Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürü Veli Böke ise başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceğini dile getiren Böke, son ödeme tarihinin ise 31 Aralık olduğunu bildirdi.