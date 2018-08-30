İmar Barışı'nda yalan beyan yapanlara ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yalan beyan yapanları da uyardı.

BEDEL GERİ VERİLMEYECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı başvurularında yalan beyanda bulunanların yatırdığı yapı kayıt bedelinin bütçeye irat kaydedildiği için geri verilmeyeceğini söyledi.

YAPI KAYIT BELGELERİ DE İPTAL EDİLECEK

Bu konuda bir komisyon oluşturup tüm başvuruları inceleyeceklerini açıklayan Kurum, yalan beyanda bulunanların Yapı Kayıt Belgelerinin de iptal edileceğini belirtti. Vatandaşları İmar Barışı'nda doğru beyan vermeleri konusunda uyaran Kurum, dere yatağı, orman arazisi gibi yerlerde yapılan yapıların Yapı Kayıt Belgesi alamayacağı gibi, yıkılacağını söyledi.

RİZE'DEKİ BİNA İMAR BARIŞI'NDAN YARARLANAMAYACAK

Bu konuda Rize'de dere yatağına yapılan 7 katlı binayı örnek gösteren Kurum, "Bu bina İmar Barışı'ndan faydalanamaz." dedi.

"TESCİLSİZ ALANLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK"

Türkiye'de başta vasfını kaybetmiş mera alanları olmak üzere 13 milyon metrekare tescilsiz alan bulunduğu bilgisini veren Murat Kurum, "Bunların bir kısmını tescilli hale getirip ekonomiye kazandıracağız. Metrekaresi 1 lira bile olsa 13 milyon lira eder. Bu çok büyük bir değer." diye konuştu.