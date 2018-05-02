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İmar barışıyla kaçak elektrikten kurtulan mahalle

İzmir Bornova'da elektrik bağlamak için yaptıkları başvuruları kabul edilmeyen bunun üzerine kaçak elektrik kullanıp kendilerini ihbar eden Eğridere Mahallesi'ne imar barışıyla elektrik müjdesi geldi.

DHA | 02.05.2018 - 15:56..
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Bornova'nın doğal güzellikteki mahallelerinden birisi durumundaki Eğridere'nin köyden mahalle statüsüne geçmesinden sonra nüfusunda da artış yaşandı. Arsalara hızla evler yapıldı. Tapusu bulunan bu evlere, numarataj alındı, su ve kanalizasyon hizmeti de verildi, ancak elektrik talepleri ise geri çevrildi.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIP KENDİLERİNİ İHBAR ETTİLER

Yaptıkları tüm girişimlerden sonuç alamayan vatandaşlar, kendi yöntemlerini buldu. Ya kaçak elektrik kullanmaya başladı ya da komşularının hatlarından kendi evlerine yasal olmayan yöntemle hat çekip kullandı. Mahalle sakinleri, geçen 15 Nisan'da kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti, ceza yazdı.

İmar barışıyla kaçak elektrikten kurtulan mahalle

MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERDİ

Bu olaydan kısa süre sonra Türkiye'deki yaklaşık 12 milyon haneye müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım açıkladı, imar barışını getireceklerini söyledi. Bu açıklamalar Eğridere Mahallesi'nde de heyecan yarattı. Köylülerden Tahir Aslan, "İmar barışı bizi ilgilendiriyor. Bütün mahalle olarak mağdur durumdayız. Elektriğimiz, suyumuz yok. Mağduriyetimizi gidermek için kaçak elektrik kullanıyoruz. Direklere çengel atıp, elektriği kaçak alıyoruz" dedi.

İmar barışıyla kaçak elektrikten kurtulan mahalle

"DÜZENLEMEYİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Sevcan Yaşurga da, "Elektriğimiz yok. İki yıldır kaçak kullanıyorum, geçen günlerde kendimizi ihbar edip ceza yazdırdık. Suç olduğunu biliyoruz, ama üç çocuğum var, onlar elektriksiz nasıl ders çalışacak, nasıl korkmayacak? Yeni düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Rahime Bayrak ise, "Makinemizi çalıştıracak elektriğimiz bile yok. Kaçak kullanmamıza rağmen makinelerimiz çalışmıyor. Annem yatalak, ona bakmak için elektriğe ihtiyacım var. Yeni düzenleme bizim için iyi olacak. Elektrik verirlerse aydınlığa çıkacağız" dedi.

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