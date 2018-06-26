IMF Başkanı Lagarde: Asabımız bozuldu

Bir süredir ticaret savaşı gerilimine dikkat çekerek küresel ekonominin üzerinde kara bulutlar biriktiği uyarısında bulunan IMF Başkanı Christine Lagarde, konunun asap bozan bir noktaya geldiğini söyledi.

Lagarde, "Politika yapıcıların uzun vadeli meseleler üzerine çalışması gerekirken ABD'nin son gümrük vergileri ve diğer ülkelerin buna karşı önlemler alması asabımızı bozuyor." dedi.

"DAHA ÖNEMLİ KONULARA ODAKLANILMALI"

Lagarde, üst üste gelen gümrük tarifesi misillemelerinin küresel ekonomi için risklerine dikkat çekerek, "10 yıldır sistemi yeniden inşa etmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu bir bakıma gerçekten asabımızı bozan bir an. Şu anda krizden önce sahip olduğumuzla neredeyse eşit oranda küresel bir büyüme söz konusu" dedi.

IMF Başkanı Lagarde, küresel ekonominin bu yıl her şey doğru giderse yüzde 3,9 büyümesini bekliyor. Lagarde'e göre politika yapıcılar iklim değişikliği, eşitsizlik ve borç seviyelerine odaklanmalı.

IMF ODAĞINDAKİ TİCARET SAVAŞLARI

Lagarde, uzun süredir ticaret savaşları üzerinin küresel ekonomide oluşturduğu riske dair uyarılarda bulunuyor.

Son olarak Lagarde, "Altı ay önce ufukta görülmeye başlanan kara bulutlar günden güne daha da kararıyor." demişti. IMF, geçtiğimiz günlerde Arjantin'e 50 milyar dolar krediyi içeren 3 yıllık stand-by anlaşmasını imzaladı.