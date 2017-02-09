IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

Lagarde, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde düzenlenen panelde soruları yanıtladı. IMF'nin Yunanistan'a yönelik raporlarının ülkenin yönetimi tarafından eleştirilmesi yönelik soru üzerine Lagarde, kurumunun değerlendirmelerini savundu.

"TÜM DÜRÜSTLÜĞÜMÜZLE ACI GERÇEĞİ SÖYLEDİK"

Yunanistan'ın Avrupalı kreditörleri tarafından belirlenen mali hedefleri tutturamayacağını ve borç yükünün sürdürülemez olduğunu vurgulayan Lagarde, "Son raporumuzda, eleştirilere rağmen tüm dürüstlüğümüzle 'acımasız gerçeği söyleyiciler' olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

IMF, uzun süredir, ülkenin 2018'de Avrupalı kreditörlerin talep ettiği yüzde 3,5'luk faiz dışı bütçe fazlası önerisinin imkansız olduğunu öne sürüyor. Kurumun beklentilerine göre, Yunanistan mevcut reformlarla ancak gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,5 düzeyinde faiz dışı bütçe fazlasına ulaşabilir. IMF'nin dün yayınladığı yıllık değerlendirme raporunda, bu görüşler yinelenirken, Yunanistan'ın yüzde 3,5 faiz dışı bütçe fazlası için daha fazla kemer sıkma önlemleri gerektiği ancak bunun büyümeyi olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

IMF, bu nedenle Yunanistan'a yönelik kurtarma programına katılmak için ülke borcunun daha sürdürülebilir hale getirilmesini ve mali hedeflerin revize edilmesini talep ediyor.

Öte yandan, Yunanistan'ın Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, dün yaptığı açıklamada, IMF'nin ülkesinin kaydettiği ilerlemeyi hafife aldığını dile getirmişti. Son 6 yılda 3 kurtarma programına ihtiyaç duyan Yunanistan, Avro Bölgesi ülkeleri arasında en yüksek borç-milli gelir oranına sahip durumda bulunuyor.