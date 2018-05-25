IMF Başkanı'ndan Merkez Bankası çağrısı

Günlerdir devam eden döviz sarsıntıları hükümetin uyguladığı adımlarla sancıları dindirdi, ancak yaşanan değer kaybı halen kendini toparlayamadı. Bu doğrultuda hükümet ile toplantılar gerçekleştiren Merkez Bankası'nda paranın değerini geri kazanması için faaliyetler yürütülüyor.

Bu faaliyetler her ne kadar Türkiye için olumlu sinyaller verse de Uluslararası Para Fonu bu durumdan rahatsız.

"MERKEZ BANKASINA KARIŞMAYIN"

IMF Başkanı Christine Lagarde, Türkiye'nin piyasaların baskısı altında bulunduğunu, bu baskının temelinde piyasaların Türkiye'nin politikalarında tutarsızlık görmelerinin olduğunu söyledi.

Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası yöneticilerine işlerini yapma imkanı verilmeli" diyen Lagarde, "TCMB'nin bağımsız olması önemli" dedi.

"GÜÇLÜ SİNYALLER"

Lagarde, Türkiye'nin gerçekten güçlü temel göstergelere sahip olduğunu da vurguladı. IMF'nin, ABD Doları'nda güçlenmenin gelişmekte olan piyasaları etkileyeceğini söylediğini hatırlatan Lagarde, "Güçlü dolar bazı gelişmekte olan piyasaları istikrarsızlaştıracak"dedi. Global ekonominin şu anda bulunduğu yerden gerçekten memnun olduğunu ifade eden Lagarde, "Global ekonomi şu anda çok daha güçlü bir durumda" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İMF İLİŞKİLERİ

2013 yılında 19 yıllık bağını kopartarak ekonomik özgürlüğüne kavuşan Türkiye, o dönemde büyük IMF'den kurtulmanın rahatlığı ile önemli faaliyetler gerçekleştirmişti.

Aradan geçen 5 yıllık süreç dilimi içerisinde mevcut dolar konumuna ilişkin değerlendirmeler yapan uluslararası ekonomistler ve medya, Türkiye'yi yeniden IMF kapısına dayandırma planları yapıyor. Zira yazılan her makalede Arjantin'in IMF'den randevu alması kıyası yapılırken, Türkiye'nin olumlu yönde ilerleyen ekonomik grafiklerini göz ardı ediyor.