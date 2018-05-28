IMF eski Türkiye masası şefi İtalya'da Başbakan oldu

İtalya'da yapılan seçimlerden sonra aşırı sağcı Kuzey Lig ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi koalisyonda anlaşmıştı.

SAVONA'YI REDDETMİŞTİ

İtalya'da başbakan adayı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ekonomi bakanı adayı Paolo Savona'yı reddetmesinin üzerine hükümeti kurma çabalarını sona erdirdi.

81 yaşında bir hukuk profesörü olan Paolo Savona, Avrupa'nın ortak para birimi euroya karşıtlığıyla tanınıyor.

İtalya 2019 başında erken genel seçime gidecek.

IMF'NİN ESKİ TÜRKİYE MASASI SORUMLUSU

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bugün IMF Türkiye Masası eski şefi Carlo Cottarelli'ye hükümet kurma görevi verdi. Cottarelli, 2000'li yılların başında Türkiye masasını yönetmişti.

Türkiye'nin IMF ile olan ilişkilerinde önemli bir rol oynayan Cotarelli, direkt olarak kurumun Türkiye sorumluluğunu üstleniyordu.