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IMF eski Türkiye masası şefi İtalya'da Başbakan oldu

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella IMF eski Türkiye Masası Şefi Carlo Cotarelli'yi başbakan tayin etti.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 14:10..
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İtalya'da yapılan seçimlerden sonra aşırı sağcı Kuzey Lig ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi koalisyonda anlaşmıştı.

IMF eski Türkiye masası şefi İtalya'da Başbakan oldu

SAVONA'YI REDDETMİŞTİ

İtalya'da başbakan adayı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ekonomi bakanı adayı Paolo Savona'yı reddetmesinin üzerine hükümeti kurma çabalarını sona erdirdi.

IMF eski Türkiye masası şefi İtalya'da Başbakan oldu

81 yaşında bir hukuk profesörü olan Paolo Savona, Avrupa'nın ortak para birimi euroya karşıtlığıyla tanınıyor.

İtalya 2019 başında erken genel seçime gidecek.

IMF'NİN ESKİ TÜRKİYE MASASI SORUMLUSU

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bugün IMF Türkiye Masası eski şefi Carlo Cottarelli'ye hükümet kurma görevi verdi. Cottarelli, 2000'li yılların başında Türkiye masasını yönetmişti.

IMF eski Türkiye masası şefi İtalya'da Başbakan oldu

Türkiye'nin IMF ile olan ilişkilerinde önemli bir rol oynayan Cotarelli, direkt olarak kurumun Türkiye sorumluluğunu üstleniyordu.

IMF eski Türkiye masası şefi İtalya'da Başbakan oldu

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