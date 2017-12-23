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IMF, Irak'ın bütçesine yön vermeye çalışıyor

Bir zamanlar Türkiye'ye karşı da benzer politikalar uygulayan IMF, Bağdat yönetimine verdiği borç için şartlar sunmaya başladı.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 09:43..
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IMF, Irak'ın bütçesine yön vermeye çalışıyor

IMF, Irak'ın bütçesine yön vermeye çalışıyor

Zor günlerden geçtiği dönemlerde Türkiye'ye kredi veren IMF, alacakları nedeniyle Türkiye'de izlenen politikalara bile yön vermeye kalkıyordu.

BORÇ KAPANDI, IMF SUSTU

188 üye ülkenin oluşturduğu uluslararası bir kuruluş olan IMF'ye olan borç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde bitirildi ve Türkiye IMF'ye borç verebilecek konuma geldi.

Borçların ödenmesiyle birlikte IMF'nın Türkiye'ye karşı yaptığı baskıların da sonuna gelindi.

Bugün, aynı manzara Irak'ta yaşanıyor.

Irak'a 5,3 milyar dolar kredi açan IMF, ülkenin bütçesine dair görüş açıkladı.

BARZANİ'YE DAHA FAZLA PARA...

IMF Orta Doğu ve Asya Bölümü Sorumlu Yardımcısı Christian Cos, Irak hükümetiyle yaptıkları görüşmede, Barzani yönetimine bütçeden daha fazla pay ayırılmasını istediklerini söyledi.

DEDİĞİNİ YAPMAZSAN PARA YOK...

Irak'a açılan 5,3 milyar doların 2,1 milyar dolarının verildiğini belirten Cos, geri kalan paranın verilmesi için şartların yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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