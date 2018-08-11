IMF: Türkiye finansal destek istemedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerine indiği şu günlerde Türkiye’nin bu kurumdan herhangi bir finansal destek isteyip istemediğine dair soruya yanıt verdi.

"HERHANGİ BİR İŞARET ALMADIK"

IMF sözcüsü Randa Elnagar, Reuters haber ajansına e-posta aracılığıyla verdiği cevapta, “Türk makamlarından, finansal destek için talepte bulunmayı düşündüklerine dair herhangi bir işaret almadık.” dedi.

TÜRK LİRASI'YLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

Elnagar ayrıca IMF’nin, Türk Lirası’nın değerindeki hızlı düşüş konusunda yorum yapmayacağını belirtti.

Elnagar, “IMF günlük döviz hareketleri konusunda yorum yapmaz.” ifadesini kullandı.

EKONOMİSTLER "TÜRKİYE IMF'YE BAŞVURMAK SORUNDA KALACAK" DEMİŞTİ

Türkiye ekonomisindeki gidişatı yorumlayan birçok yerli ve yabancı ekonomist, Türk hükümetinin kredi desteği için IMF’ye başvurmak zorunda kalabileceğini savunmuştu.