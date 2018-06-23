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IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

IMF tarafından "IMF'nin, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA | 23.06.2018 - 08:56..
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IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

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Uluslararası Para Fonu (IMF), "Türkiye’nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'nin dünkü "IMF, Türkiye için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"TÜRKİYE İÇİN HİÇBİR ÖZEL GRUP OLUŞTURULMADI"

Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İSİMSİZ HABERLE SPEKÜLASYON

Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye’nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF’de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor." iddialarına yer vermişti.

IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

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