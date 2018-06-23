Cumhurbaşkanı: Batı daha çok çıldıracak

1 Almanya'da, 4 PKK'lıya tutuklama Almanya'da yaygın bulunan ve pek fazla yaptırımla karşılaşmayan PKK'lılardan 4'ü tutuklandı.

2 Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma Aykut Kocaman, F.Bahçe'den tazminat istemediğini ancak Başkan Ali Koç'un kendisine, "Sözleşmeniz var, hakkınızı alacaksınız" dediğini söyledi.

3 İtfaiyeden minibüs sürücüsüne tepki: Aferin minibüs Bayrampaşa'da lastiği patlayan minibüs devrildi. Olay yerine giden itfaiye, trafikte yol vermeyen bir minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.

4 IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı IMF tarafından "IMF'nin, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

5 Dünya Kupası'nda günün maçları (23 Haziran) Dünya Kupası bugün F ve G Grubu'nda oynanacakm toplam 3 maçla devam edecek. İlk maçını kaybeden son şampiyon Almanya yeniden sahne alacak.

6 Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, park halindeki beton pompası ile kamyonu sele kapıldı. Her iki aracın da dereye yuvarlandığı olay, saniye saniye görüntülendi.