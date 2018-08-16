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IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

IMF Sözcüsü, Türkiye'den finansal destek talebinin gelmediğini belirterek, "Durumu yakından izliyoruz. Yeni yönetimin güçlü ekonomik politikalara bağlılığını ispatlaması gerekecek" dedi.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 10:16..
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IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

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Türkiye içinde bulunduğu ekonomik problemleri müttefik ve dostlarının yardımı ile birlikte milletin el birliği ile çözüyor. Özellikle TL'nin yeniden değer kazanmaya başladığı şu günlerde konuya ilişkin IMF'den açıklama geldi.

"YAKINDAN İZLİYORUZ"

Uluslarara Para Fonu (IMF) Sözcüsü Türkiye'deki finansal gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Sözcü, Türkiye'nin piyasalarda oynaklığın yaşandığı bir dönemde istikrarı desteklemek ve dengesizlikleri azaltmak için güçlü ekonomik politikalar ortaya koyması gerektiğini bildirdi.

Sözcü, "Son piyasa oynaklığı ışığında, yeni yönetimin bir taraftan merkez bankasının fiyat istikrarını koruma görevini yerine getirmesinde tam operasyonel bağımsızlığını sağlarken, diğer taraftan makroekonomik istikrarı destekleyecek ve dengesizlikleri azaltacak güçlü ekonomik politikalara bağlılığı ispatlaması gerekecek." ifadelerini kullandı.

TALEP İŞARETİ YOK

IMF Sözcüsü, Türk yetkililerin kendilerinden finansal destek talep etmeyi düşündüklerine dair bir işaret olmadığını belirtirken, durumu yakında izlemekte olduklarını ifade etti.

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