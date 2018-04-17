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IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yine yükseltti

Uluslararası Para Fonu IMF bir önceki ay 4,3 olarak açıkladığı Türkiye'nin 2018 büyüme beklentisini 4,4'e yükseltti.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 16:06..
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IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yine yükseltti

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunun Nisan 2018 sayısını "Konjonktürel İyileşme, Yapısal Değişim" başlığıyla yayımladı.

Her yıl IMF-Dünya Bankası Toplantıları öncesi olmak üzere 2 kez hazırlanan raporda, ülkelere yönelik yeni büyüme beklentilerine yer veriliyor.

2018 BÜYÜME BEKLENTİSİ 4,4

Türkiye ekonomisinin geçen yıl genişlemeci politik duruşla hızlandığına işaret edilen raporda, 2017 yılına yönelik büyüme tahmini yüzde 6,3'ten yüzde 7’ye yükseltildi.

Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e çıkaran IMF, 2019 büyüme beklentisini ise yüzde 4’e çekti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

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