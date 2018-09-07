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IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

Türkiye'nin kendisinden para talebinde bulunmadığını açıklayan IMF, hazırladıkları teklifi sunmaktan da geri kalmadı.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 08:53..
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IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

Merkez Bankası hakkında ilginç bir açıklamaya imza atan IMF, hem Türkiye'nin kendilerinden para istemediğini hem de Türkiye için bir teklif hazırladıklarını duyurdu.

IMF KENDİ KENDİNE PLAN YAPTI

ABD'nin aylardır döviz üzerinden savaş açtığı Türkiye'nin ekonomisi ayakta kalmayı başardı. Tüm bunlara rağmen IMF, makroekonomik konumun istikrara kavuşmasının sağlanması gerektiği açıklamasında bulundu.

IMF Sözcüsü Gerry Rice, "Türkiye'ye daha önce de söylediğimiz gibi piyasadaki istikrarsızlığın ışığında yetkililerin makroekonomik istikrarı teşvik etmek ve dengesizlikleri azaltmak için sağlam ekonomi politikalarına olan açık bağlılığı göstermekten fayda sağlayacağını düşünüyoruz. " şeklinde konuştu.

"BİZDEN PARA İSTEMİYORLAR"

Yapılan açıklamada, "Bunun kritik bir parçası, bunu daha önce de belirttik. Fiyat istikrarını sağlama görevini sürdürmek için Merkez Bankası'nın tam operasyonel bağımsızlığını sağlamak olacaktır. Şunu da açıklıkla söylemek gerekir ki Türkiye'den IMF'den mali destek talebinde bulunmadı" ifadelerine yer verildi.

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