taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.540
USD
3,7683
EURO
4,6917
ALTIN
161,53
PETR
68,0100

IMF'den Irak'a Barzani baskısı

IMF, Başbakan İbadi'nin 2018 yılı bütçesinde Barzani yönetimi için 8 milyar dolar ayırması gerektiğini şart koştu.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
IMF'den Irak'a Barzani baskısı

Devlet kurma hayaliyle bağımsızlık referandumu yapan Mesut Barzani, kontrolünde tutttuğu bölgeleri de Bağdat yönetimine teslim etmek zorunda kalmıştı.

SON ÇARESİ...

Bu süreçte her alanda eli zayıflayan Barzani, çabaları sonucu IMF'den beklediği destek açıklamalarını buldu.

IMF, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin 2018 yılı bütçesini oluştururken Barzani yönetimine ayıracağı payı yüzde 17'den yüzde 12,67'ye düşürmesine karşı çıktı.

IMF TEHDİT ETTİ

Irak'ın bütçesine yön vererek Barzani'nin elini rahatlatmaya çalışan IMF, bu isteğinin yerine getirilmemesi durumunda Irak'a yapılacak ödemelerin de durdurulacağını açıkladı.

IMF Orta Doğu ve Asya Bölümü Sorumlu Yardımcısı Christian Cos, Irak'a açılan 5,3 milyar doların 2,1 milyar dolarının verildiğini aksi durumda ödeme yapılmayacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Moskova'ya yoğun kar yağışı
Son 2 gündür yoğun kar yağışının etkisinde bulunan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir aylık yağış miktarının da üzerine çıkıldı.
Kuzey Kore Meclis Başkanı Güney Kore'yi ziyaret edecek
Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın, PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılacak kafileye başkanlık etmek üzere Güney Kore'ye gideceği açıklandı.
Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump’ın, gazetecilere eşiyle birlikte fotoğraf çekmelerine fırsat vermeyerek makam aracına bindiği görüntüler, ülkenin gündeminde.
Bozuk paralarla yapılan Trump portresi
Ukraynalı 2 aktivist sanatçı, ABD Başkanı Donald Trump'ın portresini bozuk paralarla yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

376
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

43
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

139
Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

72
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

70
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

60
Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM